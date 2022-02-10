Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно отдохнуть

День светлой и позитивной энергетики, которую нельзя осквернять насилием над своей личностью: желательно не заниматься нелюбимыми делами, даже если они являются основной работой. Желательно – разумеется, по возможности – вспомнить о своем хобби, а еще лучше – и вовсе отложить все дела и отдохнуть от трудов праведных.

Сегодня, 10 февраля, обязательно нужно отдохнуть всем знакам Зодиака, но для трех их них релакс крайне необходим.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам важно знать, что сегодня звезды предупреждают их: любое новое дело, за которое они возьмутся, буквально обречено на провал, поэтому не стоит тратить время и силы зря. Решение профессиональной задачи, даже если на это время она была запланирована заранее, стоит перенести, а от домашней работы и вовсе отказаться – этот случай, когда можно сказать, что работа – не волк, в лес не убежит. Освободившееся время желательно посвятить любимому занятию, особенно если оно связано с рукоделием.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, как один из самых прагматичных и практичных зодиакальных Знаков, тщательно просчитывают все свои действия, а потому никогда – или почти никогда – не тратят время и силы понапрасну. Однако сегодня они могут столкнуться с тем, что их профессиональная деятельность будет то там, то тут натыкаться на препятствия. Представителям знака вопреки своим правилам не стоит во что бы то ни стало пытаться их закончить. Лучше переключиться на какое-то другое, более результативное занятие – например, уборку дома.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которые не мыслят своей жизни без ежедневной работы, совершенно неожиданно для себя могут обнаружить, что проект, которым они занимаются, застопорился и сдвинуть его с места не представится возможным. Конечно, можно, образно говоря, "упереться рогом" и пытаться достичь своего, но звезды предупреждают: драгоценная энергия будет потрачена зря. А ведь ей можно найти более рациональное применение: почему бы не отдохнуть, чтобы восстановить свои силы – уже завтра они понадобятся представителям знака.

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