Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно помогать другим

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сегодня, 2 октября, помогать окружающим можно — и нужно — представителям всех знаков Зодиака, но для трех благотворительность станет потребностью души.

Овен

Овны, будучи людьми сердобольными, с утра настроятся на благотворительность: — им захочется помочь тем, кто, как им покажется, в этом нуждается. Благодарность за добро, сделанное ими сегодня, не заставит себя долго ждать — оно очень скоро вернется сторицей.

Весы

Весы, склонные к милосердию от природы, сегодня превзойдут сами себя, занимаясь благотворительностью, как говорится, от души. Но несмотря на благие намерения им не стоит переходить черту, за которой заканчивается бескорыстие и начинается любование собой и своими делами.

Реклама

Скорпион

Скорпионы в душе — добры и отзывчивы, но часто стесняются демонстрировать эти позитивные качества характера. Сегодня им стоит переступить через себя и прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, даже если люди не будут просить представителей знака о сочувствии и поддержке.

Читайте также: