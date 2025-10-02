- Дата публикации
Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно помогать другим
Нынешний день благоприятен для хороших дел: если рядом нет людей, которым необходима финансовая, материальная или просто действенная помощь, им всегда можно подарить доброе слово в виде ободрения или комплимента, позитивное настроение или просто улыбку.
Сегодня, 2 октября, помогать окружающим можно — и нужно — представителям всех знаков Зодиака, но для трех благотворительность станет потребностью души.
Овен
Овны, будучи людьми сердобольными, с утра настроятся на благотворительность: — им захочется помочь тем, кто, как им покажется, в этом нуждается. Благодарность за добро, сделанное ими сегодня, не заставит себя долго ждать — оно очень скоро вернется сторицей.
Весы
Весы, склонные к милосердию от природы, сегодня превзойдут сами себя, занимаясь благотворительностью, как говорится, от души. Но несмотря на благие намерения им не стоит переходить черту, за которой заканчивается бескорыстие и начинается любование собой и своими делами.
Скорпион
Скорпионы в душе — добры и отзывчивы, но часто стесняются демонстрировать эти позитивные качества характера. Сегодня им стоит переступить через себя и прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, даже если люди не будут просить представителей знака о сочувствии и поддержке.
