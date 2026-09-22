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Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно помогать другим
День располагает к работе над собой, становясь лучше — как внутренне, так и внешне.
Время также благоприятно для добрых дел: если рядом нет людей, которым необходима финансовая, материальная или действенная помощь, им всегда можно подарить слова ободрения, позитивное настроение или просто улыбку.
Сегодня, 22 сентября, помогать окружающим можно — и нужно — всем знакам Зодиака, но для трех из них особенно важно поддержать тех, кто будет в этом нуждаться.
Овен
Овны, которые являются людьми сердобольными и жалостливыми, с утра настроятся на благотворительность: что-то как будто бы будет подталкивать их помочь тем, кто, как им покажется, в этом нуждается. Добро, сделанное сегодня, очень скоро вернется к ним сторицей.
Весы
Весы, склонные к милосердию от природы, сегодня превзойдут сами себя. Причем, раздачей милостыни их доброта не ограничится, они могут, наконец-то, воплотить в жизнь свою мечту — записаться в волонтеры и начать облегчать жизнь тем, кто оказался в сложной житейской ситуации.
Скорпион
Скорпионы в душе — добры и отзывчивы, но часто стесняются демонстрировать эти качества своего характера, поскольку не хотят показаться слабыми. Сегодня им стоит переступить через себя и прийти на помощь тем, кто отчаянно в ней нуждается.
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