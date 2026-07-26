Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно прислушаться к советам окружающих

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Очень важно прислушаться к совету, который он нам даст — его ни в коем случае нельзя пропустить мимо ушей.

Сегодня, 26 июля, встретиться с человеком из прошлого могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно прислушаться к совету, который он даст.

Телец

Тельцы, увы, нечасто обращают внимание на слова других людей, поскольку истиной в последней инстанции считают себя, и совершенно напрасно, это делают. Так, сегодня кто-то из появившихся в их жизни близких людей даст им ценный житейский совет, главное — обратить на него внимание.

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Лев

Львы настолько уверены в собственной правоте и непогрешимости, что чужого мнения для них практически не существует. Такая реакция отшибает у других желание высказывать им свое мнение, а ведь сегодня кто-то из близких — или не очень — людей мог бы дать им действительно ценный совет.

Рыбы

Рыбы живут в твердой уверенности, что их мнение всегда более авторитетное, чем то, что высказывают другие. Давать таким людям советы — дело непростое, но сегодня у них, похоже, хватит мужества все-таки дать совет, а предстаивтелям знака — мудрости его услышать.

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