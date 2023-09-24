Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно сделать доброе дело

День, когда слога «Спешите делать добро» должен стать руководством к действию. Разумеется, заниматься благотворительностью нужно всегда, но сегодня она ляжет в плодотворную «почву». Добро окажется максимально полезным для всех, вернувшись к своему «автору» счастливым бумерангом.

Сегодня, 24 сентября, заниматься благотворительностью нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно сделать доброе дело.

Близнецы

Близнецы – и они знают за собой этот грех – ничего не делают просто так: любое совершаемое ими добро – на их взгляд – непременно должно вознаграждаться, о чем они зачастую прямо говорят человека, которого собираются облагодетельствовать. Сегодня им стоит сделать что-то бескорыстно – результат из очень удивит.

Рак

Раки не скупятся на добрые дела, поэтому очередное соответствующее действие сложности для них не составит. Ну, а поскольку представители знака, как правило ничего не требуют взамен, благодарность человека, которому они помогут, станет для них приятным бонусом, от которого они, разумеется, не откажутся.

Козерог

Козероги и рады бы делать добрые дела – в душе они хорошие ребята, но поскольку они одновременно являются прижимистыми, все, что касается материальной помощи, является для них табу. Сегодня звезды советуют им хотя бы попробовать поступить иначе – благодарность от звезд не будет знать границ – именно в материальном отношении.

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