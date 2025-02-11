Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно повезет

Нынешний день астрологи считают одним из самых счастливых в лунном календаре – в это время в нашей жизни происходят приятные события, о которых до сих мы могли только мечтать. Причем это не просто подарок судьбы: люди, которые сегодня покажутся другим ее баловнями, долгое время шли к своему успеху.

Сегодня, 11 февраля, удача может улыбнуться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно повезет.

Рак

Раки, для которых важно отыскать свою вторую половинку, сегодня могут получить счастливый шанс познакомиться с человеком их мечты. Главное, не пропустить его, поскольку он может не соответствовать ожиданиям, но судьбе виднее, кто именно нужно представителям знака

Дева

Девам – особенно тем из них, кто в последнее время озаботился оформлением своего домашнего интерьера, удастся наконец-то отыскать предмет, которого – на их взгляд – в нем не хватало, и эта вещь доставит своему новому хозяину радость.

Весы

Весы могут рассчитывать на успех в карьере: велика вероятность того, что они получат предложение новой должности и даже новое место работы. В любом случае приятными событиями они будут обязаны не только своей упорной работе, а умению оказаться в нужное время в нужном месте.

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