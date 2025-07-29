Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно улыбнется удача

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Содержание Близнецы Весы Скорпион

Сегодня, 29 июля, удача во всех сферах жизни обязательно улыбнется представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут особенно на нее рассчитывать.

Близнецы

Близнецы — особенно те из них, кто находится в поисках второй половинки — вполне могут рассчитывать на судьбоносную встречу, которая произойдет, когда они — как и бывает в таких случаях — совсем не будут этого ожидать, что, впрочем, сделает произошедшее еще приятнее.

Весы

Весы, которые являются баловнями судьбы, и сегодня окажутся в первых рядах тех, кто пришел за дарами Фортуны. Они могут рассчитывать на удачу во всех жизненных сферах, но первостепенной все-таки станет материальная: кому-то выплатят старый гонорар, кому-то — предложат новую работу.

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Скорпион

Скорпионам в этот день не будет равных — успех будет сопутствовать им во всех жизненных сферах, но, несмотря на это, звезды рекомендуют представителям знака выбрать приоритетное направление, угнаться за всеми «зайцами» не удастся даже таким активным людям, как они.

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