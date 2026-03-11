ТСН в социальных сетях

Астрология
297
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня очень важно признать свои ошибки

Нынешний день — время, когда раскрываются многие тайны и секреты, что может как порадовать нас, так и поставить в неловкое — а иногда и опасное — положение.

Мила Королева
Гороскоп

Общаться с окружающими — прежде всего, близкими — людьми стоит только в том случае, если нам нечего от них скрывать, или мы готовы признать свои ошибки.

Сегодня, 11 марта, общаться с теми, от кого у нас есть секреты, нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них при этом не стоит ни от кого прятаться — лучше признать свои ошибки.

Телец

Тельцы, как правило, признают свою вину перед другими только в душе, вслух они стоят на своем до последнего — не сдавая позиций, даже если понимают, что неправы. Но сегодня, когда многое тайное станет явным, нежелание признать, что в чем-то виноваты, поставит их в неловкое положение.

Лев

Львы очень редко признают свою вину, а уж извиняться не хотят категорически — они очень редко мирятся с кем-либо первыми. Но сегодня, не сделав этого, они рискуют потерять человека, который им дорог — надолго, а в некоторых — особо сложных случаях — и навсегда.

Водолей

Водолеи не признают своей вины и не хотят исправлять ошибки, потому что уверены: они — правы, а другие просто не в состоянии этого понять. Но сегодня они из-за этого рискуют поссориться с теми, от кого многое зависит в их жизни — прежде всего возможность работать и заниматься творчеством.

297
