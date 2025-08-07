ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
141
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня важно сдерживать свои инстинкты

День, когда силы тьмы, прячущиеся в глубине человеческой души, выходят на поверхность, чтобы овладеть сущностью тех, кто не сможет — или не захочет — оказать им сопротивление. Силу разума затмевают инстинкты, которые могут превратить человека в животное — очень важно сдерживать их.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 7 августа, сдерживать свои инстинкты звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно следить поведением.

Телец

Тельцы, главный инстинкт которых связан с питанием, могут не только получить лишние отложения на боках, но и проблемы со здоровьем, так что им желательно — сегодня и всегда — умерить аппетиты и при невозможности отказаться от любимых блюд хотя бы урезать порции.

Рак

Раки часто становятся жертвами стадного инстинкта, который заставляет их синхронизировать свои поступками с действиями толпы. Сегодня звезды особенно предостерегают представителей знака от подобной линии поведения и призывают их жить своим, а не чужим умом.

Скорпион

Скорпионы, которые справедливо считаются лучшими любовниками гороскопа, всегда — и сегодняшний день не исключение — будут подкреплять свою репутацию. Для тех представителям знака, которые обзавелись семьей или постоянным партнером, это может представлять серьезную опасность.

Читайте также:

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie