Три знака Зодиака, которым сегодня важно сдерживать свои инстинкты
День, когда силы тьмы, прячущиеся в глубине человеческой души, выходят на поверхность, чтобы овладеть сущностью тех, кто не сможет — или не захочет — оказать им сопротивление. Силу разума затмевают инстинкты, которые могут превратить человека в животное — очень важно сдерживать их.
Сегодня, 7 августа, сдерживать свои инстинкты звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно следить поведением.
Телец
Тельцы, главный инстинкт которых связан с питанием, могут не только получить лишние отложения на боках, но и проблемы со здоровьем, так что им желательно — сегодня и всегда — умерить аппетиты и при невозможности отказаться от любимых блюд хотя бы урезать порции.
Рак
Раки часто становятся жертвами стадного инстинкта, который заставляет их синхронизировать свои поступками с действиями толпы. Сегодня звезды особенно предостерегают представителей знака от подобной линии поведения и призывают их жить своим, а не чужим умом.
Скорпион
Скорпионы, которые справедливо считаются лучшими любовниками гороскопа, всегда — и сегодняшний день не исключение — будут подкреплять свою репутацию. Для тех представителям знака, которые обзавелись семьей или постоянным партнером, это может представлять серьезную опасность.
