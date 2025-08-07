Три знака Зодиака, которым сегодня важно сдерживать свои инстинкты

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 7 августа, сдерживать свои инстинкты звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно следить поведением.

Телец

Тельцы, главный инстинкт которых связан с питанием, могут не только получить лишние отложения на боках, но и проблемы со здоровьем, так что им желательно — сегодня и всегда — умерить аппетиты и при невозможности отказаться от любимых блюд хотя бы урезать порции.

Рак

Раки часто становятся жертвами стадного инстинкта, который заставляет их синхронизировать свои поступками с действиями толпы. Сегодня звезды особенно предостерегают представителей знака от подобной линии поведения и призывают их жить своим, а не чужим умом.

Скорпион

Скорпионы, которые справедливо считаются лучшими любовниками гороскопа, всегда — и сегодняшний день не исключение — будут подкреплять свою репутацию. Для тех представителям знака, которые обзавелись семьей или постоянным партнером, это может представлять серьезную опасность.

