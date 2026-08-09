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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Три знака Зодиака, которым сегодня очень важно запастись терпением

День, когда необходимо тщательно контролировать свои эмоции, поскольку они могут нанести непоправимый вред отношениям с другими людьми.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

При этом негативным результатом станет не только события во внешнем мире, но и их последствия для мира внутреннего — произошедшее может спровоцировать длительную депрессию.

Сегодня, 9 августа, предотвратить всплеск эмоций необходимо всем знакам зодиакального круга, но трем из них для этого очень важно запастись терпением.

Телец

Тельцы нервничают редко, но, если их настигает приступ агрессии, окружающим лучше спрятаться как можно дальше и надежнее. Сегодня представителям знака необходимо сдерживать свое раздражение, поскольку его следствием могут стать серьезные проблемы в отношениях с людьми.

Дева

Девы, являющиеся не самым сдержанным знаком Зодиака, в этот день, скорее всего, превзойдут все ожидания — их вредности не будет предела. Вполне возможно, что окружающие заслужили такую их реакцию, но это не значит, что нужно неадекватно реагировать на их поведение.

Весы

Весы, известные своей дипломатичностью, в этот день могут почувствовать, что их — в моральном отношении — «бросает» из стороны в сторону. Такие эмоциональные качели могут вымотать как самих представителей знака, так и окружающих их людей, поэтому важно от них воздерживаться.

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