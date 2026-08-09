Три знака Зодиака, которым сегодня очень важно запастись терпением

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При этом негативным результатом станет не только события во внешнем мире, но и их последствия для мира внутреннего — произошедшее может спровоцировать длительную депрессию.

Сегодня, 9 августа, предотвратить всплеск эмоций необходимо всем знакам зодиакального круга, но трем из них для этого очень важно запастись терпением.

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Телец

Тельцы нервничают редко, но, если их настигает приступ агрессии, окружающим лучше спрятаться как можно дальше и надежнее. Сегодня представителям знака необходимо сдерживать свое раздражение, поскольку его следствием могут стать серьезные проблемы в отношениях с людьми.

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Дева

Девы, являющиеся не самым сдержанным знаком Зодиака, в этот день, скорее всего, превзойдут все ожидания — их вредности не будет предела. Вполне возможно, что окружающие заслужили такую их реакцию, но это не значит, что нужно неадекватно реагировать на их поведение.

Весы

Весы, известные своей дипломатичностью, в этот день могут почувствовать, что их — в моральном отношении — «бросает» из стороны в сторону. Такие эмоциональные качели могут вымотать как самих представителей знака, так и окружающих их людей, поэтому важно от них воздерживаться.

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