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Три знака Зодиака, которым сегодня опасно вступать в конфликты

Три знака Зодиака, которым сегодня опасно вступать в конфликты

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День негативной лунной энергетики, которая соответствующим образом отразится на настроении, лишив нас в уверенности в себе, своих силах и целях, которые мы перед собой поставили. Также в это время мы становимся скандальными и неуживчивыми, что подталкивает нас к ненужным, а иногда и опасным конфликтам. 

Сегодня, 11 сентября, к скандалам будут склонны представители всех знаков Зодиака, но для трех из них они могут оказаться опасными. 

Весы 

Весы – не самый конфликтный знак Зодиака, более того, даже попав в соответствующую ситуацию, они ищут способы завершить дело миром. Но сегодня, похоже, они пренебрегут осторожностью и поссорятся с непосредственным начальством, что может стоить им карьеры. 

Стрелец

Стрельцы любят скандалы, которые они могут устроить из-за любой мелочи – такое выяснение отношений помогает представителям знака отдохнуть душой, но беда в том, что им изменяет чувство меры: сегодня из-за неумения вовремя остановиться они могут потерять друга. 

Рыбы

Рыбы – при всей присущей им мягкости и умению лавировать – в конфликте не видят линий, которые не стоит переходить, позволяя себе больше, чем можно – и нужно – в каждой конкретной ситуации. Сегодня пренебрежение такими границами может привести к ссоре с любимым человеком. 

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