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Также вполне вероятно возникновение негативных мыслей, от которых необходимо решительно избавляться, особенно если они будут касаться плохих пожеланий другим людям.

Сегодня, 26 ноября, негативные мысли могут появляться у представителей всех знаков Зодиака, но трем из них желать зла другим людям не просто плохо, а опасно.

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Дева

Девы чаще всего сосредоточены на собственной персоне, поэтому до других им дела нет, но, если их всерьез разозлить, можно ожидать серьезной и не всегда адекватной реакции. Сегодня звезды не советуют представителям знака вмешиваться в чужую жизнь даже таким — опосредованным — способом.

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Козерог

Козероги не отличаются особой злобностью, зато «фирменным» качеством является редкостная злопамятность, из-за чего отталкивают от себя людей недобрыми пожеланиями. Вот и сегодня люди, которых покоробили недобрые пожелания, удалятся от их жизни — скорее всего, навсегда.

Рыбы

Рыбы далеко не всегда являются безобидными мечтателями — будучи задетыми за живое, они могут рассвирепеть так, как не снилось и куда более агрессивным знакам Зодиака, посылая проклятия в адрес тех, кто им чем-то не угодил. Сегодня злые пожелания плохо повлияют, прежде всего на них самих.

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