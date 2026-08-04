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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
692
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которых сегодня осенят гениальные идеи

День усиления интеллектуальных и умственных способностей, которые желательно потратить на решение важных — прежде всего профессиональных — задач.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Можно учиться новому, накапливать информацию и передавать свои знания и опыт тем, кто в этом нуждается. Идеи, которые придут в голову в это время окажутся по-настоящему гениальными, поэтому не стоит медлить с их воплощением в жизнь.

Сегодня, 4 августа, усиление умственных способностей ощутят представители всех знаков Зодиака, но трех из них могут осенить по-настоящему гениальные идеи.

Лев

Львы, которые, несмотря на давнее стремление сменить род деятельности, до сих пор не смогли понять, чем именно им нужно заняться, сегодня поймут, в каком направлении им необходимо двигаться, чтобы достичь своей цели — как моральной и профессиональной, так и материальной.

Скорпион

Скорпионам, не знающим, как закончить важный проект, которым они занимаются уже продолжительное время, именно в этом смысле удастся нащупать гениальную идею. На них снизойдет понимание, что и как нужно сделать, чтобы поставить яркую точку в этом деле.

Рыбы

Рыбы — преимущественно те, которые занимаются творчеством — в последнее время ощущают кризис жанра. Сегодня желания представителей знака совпадут с их возможностями: они явственно увидят в каком направлении идти, причем, идея будет не только интересной, но и финансово выгодной.

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Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
692
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