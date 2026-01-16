Три знака Зодиака, которым сегодня по любому вопросу нужно советоваться с интуицией

Гороскоп / © Credits

Реклама

На первый план в это время выходит интуиция, на «подсказки» которой нужно обращать особое внимание.

Сегодня, 16 января, на «подсказки» интуиции необходимо обращать внимание представителем всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо советоваться с ней по любому поводу.

Рак

Раки верят во все, что может дать им ответы на важные для них вопросы, включая эзотерику и мистику, и интуицию они считают одним из их проявлений. На самом деле все не так, но для представителей знака это неважно, главное — прислушиваться к «советам» интуиции.

Реклама

Лев

Львы живут с ощущением собственной всесильности, поэтому ничьи подсказки, включая интуицию, им вроде бы и не нужны. Но сегодня именно интуиция — как посланник подсознания — поможет предстаивтелям знака решить очень важный вопрос, так что не стоит отказываться от ее помощи.

Козерог

Козероги, как представители стихии Земли, твердо стоят на ногах и ни в какое «мракобесие», к которому они относят и интуицию, не верят. Но сегодня они смогут на собственном опыте убедиться, что она действительно существует, а также последовать ее «советам», которые окажутся ценными.

Читайте также: