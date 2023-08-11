Три знака Зодиака, которым сегодня по всем вопросам нужно советоваться только с внутренним голосом

День, когда с другими людьми нужно общаться как можно меньше, а со своим внутренним голосом – как можно больше. Какой бы сферы ни касался вопрос, который необходимо решить, прислушиваться нужно только к интуиции – только она знает все правильные ответы и не подведет в любой, даже непростой, ситуации.

Сегодня, 11 августа, доверять своей интуиции нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно советоваться только со своим внутренним голосом.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы слишком самоуверены, чтобы обращать внимание на интуицию: им достаточно своего – первого – голоса, поэтому во втором они, как правило, не нуждаются. Но сегодня его подсказки окажутся настолько своевременными и верными, что даже представители такого заносчивого знака поневоле к ним прислушаются. Жаль только, что они не сделают выводов на будущее и впредь снова будут опираться исключительно на доводы разума.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы слишком практичны, поэтому пренебрегают тем, что, на их взгляд, не имеет материальной силы, а интуиция в этом списке у них находится на первом месте. Сегодня представители знака могут изменить свое мнение: прислушавшись к своему внутреннему голосу, а затем и посоветовавшись с ним, они смогут выбрать единственно верный способ решения проблемы – это они поймут, когда с ней будут покончено, а сами они выйдут из ситуации победителями.

Козерог (22.12 – 20.01)

У Козерогов свое – скептическое – отношение к интуиции, которую они относят к эзотерическим явлениям, а потому считают бредом и даже мракобесием. Именно поэтому им кажется, что прислушиваться к ее подсказкам как минимум ниже их достоинства. Сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что сама жизнь убедит их в том, что они заблуждаются, главное – чтобы они поняли это до того, как они совершат ошибку, а не после нее, что будет досадно и обидно.

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