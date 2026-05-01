Три знака Зодиака, которым сегодня показаны покой и одиночество

Поэтому время сегодня лучше провести, отдыхая в покое и одиночестве, если такой возможности нет, желательно хотя бы окружить себя людьми, которые не вызывают негативных эмоций.

Сегодня, 1 мая, как можно больше отдыхать необходимо представителям всех знаков зодиакального круга, но трем из них особенно показаны покой и одиночество.

Близнецы

Близнецам, которые в последнее время много, активно и результативно работали, просто необходимо восстановить иссякающие силы. Представителям этого знака трудно удержать себя в рамках спокойствия и бездействия, но это необходимо сделать, чтобы окончательно не обессилить.

Стрелец

Стрельцам, которые хватаются за любую работу, почувствуют, что их силы очень быстро истощаются. Конечно, одного дня для их восстановления недостаточно, но почему бы не начать с него, чтобы впоследствии — в течение недели — экономить энергию.

Козерог

Козерогам, чей трудоголизм всем известен, звезды советуют отдыхать хотя бы время от времени, иначе они рискуют всерьез выбиться из сил. Поскольку совсем ничего не делать они и сегодня не смогут, звезды советуют им хотя бы отказаться от общения, которое утомляет их больше, чем работа.

