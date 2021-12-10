Три знака Зодиака, которым сегодня покажется, что они схватили бога за бороду

Прилив энергии, который можно почувствовать в этот день, даст ложное ощущение всесилия, когда кажется, что подвластно любое – даже самое сложное – дело. Поскольку на самом деле это не так, каждый, кто поддался искушению почувствовать себя человеком, который, как говорят в таких случаях, схватил бога за бороду, в результате потерпят сокрушительное фиаско.

Сегодня, 10 декабря, соразмерить свои желания со своими возможностями не смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них покажется, что они схватили бога за бороду.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – так уж они устроены – часто кажутся себе всесильными и ведут себя соответствующим образом – как особы королевских кровей, каковыми они себя считают: смотрят на окружающих свысока, командуют даже там, где в этом совершенно нет необходимости. Но на этот раз представители знака могут всерьез переборщить, демонстрируя окружающим, что они стоят выше всех. Вряд ли кому-то из тех, с кем они общаются, понравится такое положение вещей – скорее всего, велика вероятность серьезного конфликта.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, которые и так не страдают от комплекса неполноценности, сегодня могут почувствовать, что им по плечу дело любого свойства – от профессионального до личного. К счастью, в своих проявлениях они сдержаны, поэтому особых дров не наломают, тем не менее испортить отношения с окружающими или завалить важное дело на работе могут вполне. В связи с этим звезды советуют представителям знака вести себя как можно скромнее – так им удастся минимизировать потери.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, которые редко рассчитывают свои силы перед тем, как взяться за серьезную работу, сегодня превзойдут сами себя: они взвалят на себя максимальное количество работы, свято уверенные в том, что им море по колено – они справятся. Обидно будет, что называется, сесть в лужу на глазах у всех, кто находится рядом – как друзей и коллег, так и соперников, которые наверняка порадуются случившемуся. Не стоит давать им повод для издевательств над представителями знака.

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