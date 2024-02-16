Три знака Зодиака, которым сегодня покажется, что они схватили бога за породу

День мощной созидательной энергетики, которой важно правильно распорядиться. Но у такого эмоционального прилива есть и обратная сторона: многим может показаться, что они, как говорят в народе, схватили бога за бороду, поэтому им разрешено делать все, что они хотят, вот только до добра это вряд ли кого-нибудь доведет.

Сегодня, 16 февраля, ощущение всесильности – и вседозволенности – посетит представителей всех знаков Зодиака, но трем из них покажется, что они схватили бога за бороду.

Овен

Овны – по какой-то только им понятной причине – решат, что им нет равных в профессиональном отношении, из-за чего возьмутся за проект, осилить который им не удастся. Самым неприятным последствием случившегося станет пошатнувшаяся в глазах коллег и начальства репутация, которую придется восстанавливать.

Лев

Львы редко сомневаются в себе и своих сила – как правило, им кажется, что нет такой задачи, с которой они бы не справились. Сегодня их самоуверенность может возрасти в разы, вследствие чего могут замахнуться на дело, которое им не по зубам – неудача их расстроит и на какое-то время выбьет из колеи

Водолей

Водолеи неожиданно – даже для самих себя – решат, что нынешний спутник жизни им не подходит: ни достойны кого-то более красивого, состоятельного и статусного. Увы, провести рокировку представителям знака не удастся, поэтому мириться с близким человеком придется, а вот простит ли он – большой вопрос.

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