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Три знака Зодиака, которым сегодня покажется, что они схватили бога за породу

Три знака Зодиака, которым сегодня покажется, что они схватили бога за породу

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День мощной созидательной энергетики, которой важно правильно распорядиться. Но у такого эмоционального прилива есть и обратная сторона: многим может показаться, что они, как говорят в народе, схватили бога за бороду, поэтому им разрешено делать все, что они хотят, вот только до добра это вряд ли кого-нибудь доведет. 

Сегодня, 16 февраля, ощущение всесильности – и вседозволенности – посетит представителей всех знаков Зодиака, но трем из них покажется, что они схватили бога за бороду. 

Овен 

Овны – по какой-то только им понятной причине – решат, что им нет равных в профессиональном отношении, из-за чего возьмутся за проект, осилить который им не удастся. Самым неприятным последствием случившегося станет пошатнувшаяся в глазах коллег и начальства репутация, которую придется восстанавливать. 

Лев 

Львы редко сомневаются в себе и своих сила – как правило, им кажется, что нет такой задачи, с которой они бы не справились. Сегодня их самоуверенность может возрасти в разы, вследствие чего могут замахнуться на дело, которое им не по зубам – неудача их расстроит и на какое-то время выбьет из колеи

Водолей 

Водолеи неожиданно – даже для самих себя – решат, что нынешний спутник жизни им не подходит: ни достойны кого-то более красивого, состоятельного и статусного. Увы, провести рокировку представителям знака не удастся, поэтому мириться с близким человеком придется, а вот простит ли он – большой вопрос. 

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