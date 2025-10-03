Три знака Зодиака, которым сегодня покажется, что такие события с ними уже происходили

Гороскоп / © Credits

Реклама

Повторение ситуаций, позволяющих снова пережить былые события и ощущения, будут даны для того, чтобы навсегда закрыть тему возвращения к ним.

Сегодня, 3 октября, испытать ощущение дежавю смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них почувствуют — и прочувствуют — его особенно сильно.

Овен

Овнов, отличающихся злопамятностью, повторение былых ситуаций может задеть за живое и всколыхнуть в душе былые обиды. Разумеется, до добра такое положение дел не доведет — конфликт, начавший было затухать, пойдет на новый виток, так что им лучше в прошлое не «окунаться».

Реклама

Рак

Ракам столкновение с прошлым может сослужить недобрую службу: его притягательность, скорее всего, приведет к тому, что они забудут о сегодняшнем дне и не будут строить планы на день завтрашний, пребывая исключительно во времени, которое давно прошло.

Водолей

Водолеев в этот день ощущение дежавю будет накрывать чаще, чем других. К счастью, они, в отличие от представителей других знаков, смогут извлечь из «путешествия» в былое пользу для себя: им необходимо обратить внимание на знаки, которые будут поступать к ним в это время.

Читайте также: