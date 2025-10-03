ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня покажется, что такие события с ними уже происходили

Магический и неоднозначный день, в течение которого возможны самые неожиданные события. Наиболее вероятным окажется возвращение в прошлое, по которому мы тосковали в последнее время.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Повторение ситуаций, позволяющих снова пережить былые события и ощущения, будут даны для того, чтобы навсегда закрыть тему возвращения к ним.

Сегодня, 3 октября, испытать ощущение дежавю смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них почувствуют — и прочувствуют — его особенно сильно.

Овен

Овнов, отличающихся злопамятностью, повторение былых ситуаций может задеть за живое и всколыхнуть в душе былые обиды. Разумеется, до добра такое положение дел не доведет — конфликт, начавший было затухать, пойдет на новый виток, так что им лучше в прошлое не «окунаться».

Рак

Ракам столкновение с прошлым может сослужить недобрую службу: его притягательность, скорее всего, приведет к тому, что они забудут о сегодняшнем дне и не будут строить планы на день завтрашний, пребывая исключительно во времени, которое давно прошло.

Водолей

Водолеев в этот день ощущение дежавю будет накрывать чаще, чем других. К счастью, они, в отличие от представителей других знаков, смогут извлечь из «путешествия» в былое пользу для себя: им необходимо обратить внимание на знаки, которые будут поступать к ним в это время.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie