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Три знака Зодиака, которым сегодня понадобится чувство юмора

Три знака Зодиака, которым сегодня понадобится чувство юмора

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Не самый легкий день лунного календаря, энергетика которого возвращает каждого из нас к незавершенным в свое время процессам. Впрочем, сегодня в них тоже не удастся поставить все точки над "и", поскольку для решительных поступков время не пришло. Зато можно – и нужно – подумать о тактике и стратегии, которые могут в этом помочь. Важно также смотреть на любые проблемы с юмором: так снижается их градус и они решаются легче. 

Сегодня, 5 апреля, придумывать, как решить существующие проблемы, придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них для этого понадобится чувство юмора. 

Близнецы

Близнецы обладают прекрасным чувством юмора – правда, как правило, оно не распространяется на них самих – только на окружающих их людей. Но сегодня – если, конечно, они хотят разделаться со своими проблемами – им необходимо научиться смеяться над собой: кстати, это прекрасное качество пригодится им и в будущем. 

Скорпион

Скорпионы обладают не только своеобразным чувством юмора, который окружающие их люди часто называют "черным", но и умением находить смешное там, где другие его не увидят. Сегодня, насмешив таким образом человека, от которого зависит многое в их жизни, они легко решат проблему, над которой другие бы долго ломали голову. 

Стрелец

Стрельцы могут посмеяться над кем угодно – и над самими собой в том числе, но только не над теми, кого боятся – чаще всего это их непосредственное начальство, которое может оставить их без работы и, как следствие, зарплаты. Но, как только они смогут посмотреть на этого человека с юмором, он потеряет свою власть. 

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