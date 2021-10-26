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Три знака Зодиака, которым сегодня понадобится помощь коллег

Три знака Зодиака, которым сегодня понадобится помощь коллег

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День мощной энергетики позитивного свойства, которая позволит замахнуться на самые серьезные проекты, которые удастся реализовать легко и быстро. Работа будет ладиться, а в голову приходить только гениальные – в прямом смысле слова – идеи. Единственное условие, которое необходимо соблюсти, – это работа в коллективе – один в поле не воин. 

Сегодня, 26 октября, помощь коллег потребуется всем знакам Зодиака, но три из них без нее не удастся и пальцем пошевелить. 

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как правило, предпочитают работать в одиночестве: посторонние их раздражают, поэтому даже в коллективе они существуют как будто бы сами по себе – они одновременно и здесь, и где-то далеко. Но сегодня этот номер у них не пройдет – они, конечно, могут по привычке работать самостоятельно, но результата они в таком случае вряд ли добьются. Они просто забуксуют в самый ответственный момент, потому что им банально не хватит рук, чтобы осуществить весь объем работ. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – знак двойственный, поэтому им чаще всего никто для работы не нужен – они сами себе коллектив, в том смысле, что могут работать за двоих. Однако сегодня им понадобится хотя бы один человек, а еще лучше, если их будет несколько, которые помогут им справиться с поставленными перед ними задачами. Главное, не раздражаться по поводу того, что находящиеся рядом люди ведут себя шумно и бесцеремонно – в общем, не так, как хотелось бы представителям знака, ради работы можно и потерпеть. 

Весы (24.09 – 23.10)

Весы так устроены, что постоянно колеблются, пытаясь обрести душевное равновесие, поэтому им потребуется не физическая, а моральная помощь. Им нужно будет, чтобы кто-то поддерживал и подбадривал их, говорил, что они справятся с любой сложной задачей. Но поскольку мнение должно быть непременно авторитетным – в другое они просто не поверят, находиться рядом с ними должны именно коллеги, которые знают толк в том, о чем говорят. 

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