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Три знака Зодиака, которым сегодня понадобится вера в свои силы

Три знака Зодиака, которым сегодня понадобится вера в свои силы

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, который астрологи называют судьбоносным: именно в это время происходят события, которые определяют жизнь человека на несколько лет вперед, а возможно, и на всю жизнь. В это время также можно – и нужно! – приступать к реализации новых профессиональных проектов, но справятся с ними только те, кто верит в себя. 

Сегодня, 14 марта, приступать к новым начинаниям желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них для успешной работы понадобится вера в свои силы. 

Лев

Львы - пожалуй, самый самоуверенный знак Зодиака, поэтому большинство проектов удаются этим баловням судьбы легко и без нажима. Но сегодня их уверенность в себе может дать осечку, что всерьез может их расстроить. Впрочем, звезды считают, что вернуть форму они смогут легко – достаточно вспомнить свои былые победы. 

Козерог

Козероги уверены, что для успешной работы у них есть главные качества – упорство, настойчивость и трудолюбие, а об уверенности в собственных силах они как-то и не задумываются. Но если они без нее достигают серьезных результатов, то, поработав над самооценкой, превзойдут всех – сегодня они смогут в этом убедиться. 

Водолей 

Водолеи – в силу своей взбалмошности – даже не задумываются о необходимости веры в свои силы, они легко добиваются успеха и так же легко переживают неудачи, на которых не зацикливаются. Однако сегодня проигрыш вряд ли их устроит, поэтому стоит поработать над самооценкой – необходимые для этого усилия себя оправдают. 

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