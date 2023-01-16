Три знака Зодиака, которым сегодня повезет в делах

День благоприятен для любых – даже самых важных и серьезных – начинаний, причем касается это любых сфер жизни – от профессиональной до личной. Впрочем, не менее хорошо пойдут дела и у тех, кто решит завершить старые, начатые ранее, дела, их удастся завершить гораздо легче и быстрее, чем в любое другое время.

Сегодня, 16 января, благоприятные условия для работы сложатся у представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно повезет в делах.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – не самые трудолюбивые представители Зодиака, как правило, они, предпочитают такую работу, чтобы поменьше работы. И сегодня им в этом плане повезет: все факторы, необходимые для успеха в начатом ими предприятии, высшие силы – или звезды – буквально подарят им. А представителям знака останется только принимать похвалы от начальства.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы очень любят, когда в их доме чисто и уютно, но, чего уж тут греха таить, терпеть не могут что-либо для этого делать. Однако сегодня все, похоже, произойдет с точностью до наоборот: они найдут алгоритм действий, который позволит им разделаться с домашними хлопотами быстро и без эмоциональных потерь. Более того, от процесса стирки, уборки и готовки они – неожиданно для себя – получат удовольствие.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, как главные трудоголики Зодиака, на своей работе зациклены всегда, и сегодняшний день в этом смысле исключением из правила не станет. С одной только разницей: им не придется работать над очередным проектом долго и упорно – напротив, все сложится как будто бы само собой, без особых усилий со стороны представителей знака. А значит, они смогут тут же взяться за новый – еще более перспективный – проект.

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