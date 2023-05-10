Три знака Зодиака, которым сегодня повезет в финансовых вопросах

День, который, по мнению астрологов, лучше всего подходит для того, чтобы начать действовать – причем решительно, без раздумий и сомнений. Сфер, в которых нам сегодня повезет, достаточно много – они включают в свой ряд и профессиональные дела, и личную жизнь, но самой приятной, конечно же, станет финансовая.

Сегодня, 10 мая, в финансовых вопросах повезет представителям всех знаков Зодиака, но три из них станут в этом плане самыми успешными.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – правда, преимущественно те, кто сейчас находится в поисках работы – смогут обрести то, о чем мечтают: новую – вполне возможно – руководящую должность, к которой будет прилагаться более чем приятная зарплата. Главное в сложившейся ситуации – не расслабляться: необходимо хорошо зарекомендовать себя на новом месте, в противном случае его займет один из конкурентов.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы вполне могут рассчитывать на ценный подарок, который сделает им любимый человек. Он окажется не столько романтичным, сколько практичным, поэтому больше всего на свете представителей вашего знака порадует предмет, который представляет собой не только материальную, но и художественную ценность – например, антикварное украшение.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов – с большой долей вероятности – ожидает повышение зарплаты, которое, впрочем, не станет для них манной небесной: они достаточно поработали для того, чтобы их усилия оценили по достоинству – хотя бы в материальном смысле этого слова. К тому же звезды не рекомендуют им останавливаться на достигнутом, а оправдывать доверие начальства и дальше.

Читайте также: