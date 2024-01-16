Три знака Зодиака, которым сегодня повезет в финансовых вопросах

Спокойный и эмоционально уравновешенный день, создающий благоприятные условия для размеренного – без резких всплесков – времяпрепровождения. Тем не менее, многим из нас именно в этот день удастся решить важные финансовые вопросы, получив неожиданные – и ожидаемые – финансовые выплаты.

Сегодня, 16 января, решить важные финансовые вопросы удастся представителям всех знаков Зодиака, но трем из них в этом плане особенно повезет.

Рак

Раки смогут решить насущные бытовые вопросы, которые в последнее время изрядно отравляют им жизнь, но средствами на такой – насущный – ремонт представители знака не обладают. Звезды рекомендуют им обратиться за помощью к друзьям, которые легко заплатят по счетам из строительных магазинов и рынков.

Весы

Весам, столкнувшимся с необходимостью потратить энную сумму на решение проблем своих детей, вполне могут рассчитывать на помощь соответствующих благотворительных фондов. На полученные деньги вполне можно будет оплатить своим отпрыскам хорошую – не обязательно частную – школу или нанять им репетиторов.

Стрелец

Стрельцам – особенно тем из них, кто имеет хотя бы небольшие долги – удастся получить заем или ссуду на льготных условиях, которая позволит и по счетам заплатить, и не разориться, что для представителей этого – не самого рассудительного и взвешенного в плане трат –знака имеет огромное значение.

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