- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 2213
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня повезет в финансовых вопросах
День появления новых, перспективных идей, которые необходимо как можно быстрее – пока не изменились обстоятельства – воплощать в жизнь. Время также благоприятно для любых финансовых операций, поэтому можно заключать сделки и подписывать договора.
Сегодня, 12 августа, в финансовых вопросах повезет всем знакам зодиакального круга, но трем из них посчастливится особенно.
Лев
Львам деньги сами будут идти им в руки, а если они при этом еще и немного рискнут — например, сыграют в лотерею — то результат может оказаться более чем приятным. Правда, идти дальше все же не стоит: несмотря на везение, грань разумного все-таки лучше не переходить.
Козерог
Козероги могут получить неожиданную, но вполне ими заслуженную и, к тому же, солидную, сумму денег — например, премию за успешно выполненную работу или дорогостоящий и имеющий символическое значение подарок, который сделает им близкий человек.
Водолей
Водолеям рекомендуется совершать любые финансовые операции: заключать сделки, подписывать договора, открывать банковские счета и депозиты, — все они обещают быть успешными, но особое внимание необходимо обратить на куплю-продажу недвижимости — тут возможен очень выгодный вариант
Читайте также: