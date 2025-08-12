Три знака Зодиака, которым сегодня повезет в финансовых вопросах

Гороскоп / © Credits

Содержание Лев Козерог Водолей

Сегодня, 12 августа, в финансовых вопросах повезет всем знакам зодиакального круга, но трем из них посчастливится особенно.

Лев

Львам деньги сами будут идти им в руки, а если они при этом еще и немного рискнут — например, сыграют в лотерею — то результат может оказаться более чем приятным. Правда, идти дальше все же не стоит: несмотря на везение, грань разумного все-таки лучше не переходить.

Козерог

Козероги могут получить неожиданную, но вполне ими заслуженную и, к тому же, солидную, сумму денег — например, премию за успешно выполненную работу или дорогостоящий и имеющий символическое значение подарок, который сделает им близкий человек.

Водолей

Водолеям рекомендуется совершать любые финансовые операции: заключать сделки, подписывать договора, открывать банковские счета и депозиты, — все они обещают быть успешными, но особое внимание необходимо обратить на куплю-продажу недвижимости — тут возможен очень выгодный вариант

