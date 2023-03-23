Три знака Зодиака, которым сегодня предстоит принять важное решение

Первая половина дня буквально пропитана негативной лунной энергией, которая делает людей раздражительными и агрессивными, что, в свою очередь, не лучшим образом влияет на их поведение и самоощущение. Несмотря на необходимость держать эмоции под контролем, все-таки придется, хотим мы того или нет, вести привычный образ жизни – работать, выполнять поставленные начальством задачи – в том числе и принимать важные решения.

Сегодня, 23 марта, принимать серьезные решения предстоит представителям всех знаков Зодиака, но на трех из них в этом смысле ляжет особая ответственность.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы всегда уверенно идут вперед невзирая на препятствия. Однако, прежде чем сделать первый шаг, даже таким уверенным в себе людям, как они, необходимо выяснить, в какую, собственно, сторону двигаться. Сегодняшний день максимально благоприятен для определения необходимого направления – главное, отключить эмоции, которые могут помешать думать, и принять единственно верное решение.

Дева (22.08 – 23.09)

У Дев, как у одного из самых расчетливых Знаков, проблем с принятием решений, как правило, не возникает – они точно знают, чего хотят, и, самое главное, как этого добиться. Нынешний день только добавит им уверенности в своих силах и правильности выбранного пути. Представителям знака останется только – для пущей уверенности – все продумать, взвесить, просчитать, а – через пару дней – уже и действовать.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам принятие решений дается трудно – постоянные колебания не дают им возможности остановиться на чем-то одном. Но сегодня им удастся довольно быстро – и безошибочно – просчитать все факторы за и против и сделать единственно правильный выбор. Ну а дальше останется только действовать, а с этим при наличии плана они справятся довольно быстро и, что немаловажно, без особых затруднений.

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