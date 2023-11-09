Три знака Зодиака, которым сегодня придется экономить

Не самый легкий день лунного календаря, когда необходимо бережно относиться к любым ресурсам, включая моральные и физические силы, но самое важное – экономить свои финансы – слишком велик риск потратить гораздо больше, чем можно и нужно.

Сегодня, 9 ноября, беречь свои ресурсы необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них придется экономить всерьез.

Близнецы

Близнецы ограничивать себя не любят, но, попав в стесненные материальные обстоятельства, дадут фору даже отъявленным скрягам. Сегодня они смогут потратить даже меньше, чем это необходимо. Правда, все это время их будет греть мысль о том, как они развернутся, когда режим экономии будет выключен.

Дева

Дев необходимостью экономить не испугаешь – причем они умеют "урезать" траты таким образом, что близкие люди этого даже не понимают: еды в доме все равно много и она по-прежнему вкусная. Вот и сегодня представители знака, потратив в два раза меньше, обеспечат своих домашних всем необходимым.

Козерог

Про Козерогов можно сказать, что экономия является их вторым именем: ограничив себя во всем, представители знака не только не страдают, но и, напротив, получают удовольствие, поскольку мысленно подсчитывают, сколько денег они смогут отложить на "черный день" – нынешний день в этом смысле исключением не станет.

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