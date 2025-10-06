Гороскоп / © Credits

Реклама

Сегодня, 6 октября, наводить порядок необходимо всем знакам Зодиака, но трем из них придется это сделать, хотят они того или нет.

Рак

Раки, дом которых всегда сияет чистотой, неожиданно для себя могут обнаружить, что в документах у них полный кавардак. Как ни странно, но на их сортировку и систематизацию может уйти добрая половина дня, зато представители знака будут довольны результатом.

Дева

Девы, обладающие репутацией домовитого и хозяйственного знака, как правило, не доводят свое жилище до состояния, когда им срочно требуется генеральная уборка. Но нынешний день может стать исключением — представители знака обнаружат, что давно не наводили прядок в шкафах.

Реклама

Рыбы

Рыбы, несмотря на маниакальную страсть к порядку, время от времени забывают его наводить, а когда спохватываются, то тут же кидаются исправлять оплошность. Сегодня обстоятельства сложатся именно таким образом: отбросив все дела, они примутся наводить чистоту.