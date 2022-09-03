Три знака Зодиака, которым сегодня придется извиниться за плохое поведение

День решительных и твердых поступков, которые необходимо совершать без оглядки на свои – и чужие – сомнения. Также необходимо найти в себе смелость, чтобы извинится за собственное плохое поведение и прощать тех, кто позвонит или напишет, чтобы покаяться в своих грехах.

Сегодня, 3 сентября, извиниться за неблаговидные поступки необходимо всем представителям зодиакального круга, но трем из них особенно важно получить прощение от тех, кого они когда-то обидели.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы в порыве агрессии могут наворотить много такого, за что им впоследствии бывает совестно перед окружающими – как близкими, так и не очень. Сегодняшний день – прекрасное время для того, чтобы извиниться за содеянное или сказанное, обиженные ими люди готовы будут с готовностью принять все сказанное.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам придется вспомнить события минувших дней, когда они по какой-то причине обидели знакомого человека, который, скорее всего, ни в чем не был перед ними виноват. Представители знака – люди трепетные, поэтому случившееся буквально отравляло им жизнь. Теперь же они смогут вернуть прошлое и исправить сделанную когда-то ошибку.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы часто обижают людей невниманием и забвением. Кто-то отнесся к такому поведению представителей знака с пониманием или равнодушием, а кто-то – обиделся и по сей день вспоминают их не лучшим образом. Почему бы не воспользоваться благоприятными обстоятельствами нынешнего дня и не напомнить им о себе, позвонив или написав сообщение в мессенджер.

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