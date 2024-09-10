Три знака Зодиака, которым сегодня придется извиняться за свое поведение

Под влиянием энергий нынешнего дня мы можем наломать изрядных дров – сказав или сделать нечто такое, за что впоследствии придется как минимум краснеть, а как максимум – извиняться. Поэтому во всем, что мы сегодня скажем или сделаем, нужно проявлять нужно проявлять максимальную предусмотрительность и осторожность.

Сегодня, 10 сентября, следить за своим поведением необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них придется за него извиняться.

Телец

Тельцы, теряя терпение, становятся совершенно невыносимыми, и тот факт, что подобное происходит с ними редко, совершенно представителей знака не оправдывают. Сегодня, потеряв тормоза, они смогут наговорить окружающим неприятных вещей, за что придется извиняться.

Дева

Девы, которые очень гордятся тем, никогда не лгут, путая при этом понятия «ложь» и «тактичность», в порыве дурной правды могут сказать кому-о из окружающих то, о чем желательно было бы промолчать, а впоследствии вынуждены будет приносить свои извинения за грубость.

Водолей

Водолеев, находящихся под влиянием эмоций, часто несет не туда, куда следует, и сегодняшний день не станет для них исключением – они могут сказать или сделать что-то такое, что поставит их в неловкое положение – неудивительно, что за такое поведение придется извиняться.

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