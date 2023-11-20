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Три знака Зодиака, которым сегодня придется каяться в неблаговидном поведении

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
338
Время на прочтение
2 мин
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Три знака Зодиака, которым сегодня придется каяться в неблаговидном поведении

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда можно – и нужно – совершать решительные поступки, причем это касается как физических, так и моральных действий. Звезды рекомендуют найти в себе смелость и покаяться в своем негативном поведении – те, перед кем мы виноваты, оценят это по достоинству.

Сегодня, 20 ноября, извиняться за неблаговидные поступки придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно в них покаяться. 

Овен 

Овны в порыве агрессии могут наворотить много того, за что им впоследствии бывает совестно перед окружающими – как близкими, так и не очень. Нынешний день – прекрасное время для того, чтобы извиниться за содеянное или сказанное, обиженные ими люди готовы будут с готовностью принять все сказанное. 

Лев 

Львы часто обижают людей невниманием, из-за чего особо мнительные из них вспоминают представителей знака не лучшим образом. Почему бы не воспользоваться благоприятными обстоятельствами нынешнего дня и не напомнить им о себе, позвонив или написав сообщение в мессенджер. 

Рыбы 

Рыбам придется вспомнить, как они обидели знакомого человека, который, скорее всего, ни в чем не был перед ними виноват. Случившееся буквально отравляло жизнь впечатлительным представителям знака, теперь же они смогут вернуть прошлое и исправить сделанную когда-то ошибку. 

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Дата публикации
Просмотры
338
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