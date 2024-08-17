Три знака Зодиака, которым сегодня придется отбиваться от депрессии

День, когда каждый из нас может вступить в конфликт с самим собой, который может продлится не только днями и месяцами, но и годами. Особенно это коснется тех, кто не любит активно сопротивляться жизненным обстоятельствам, а предпочитает, что называется, плыть по течению: такое – наплевательское – отношение к собственной судьбе может стать причиной хандры и даже депрессии.

Сегодня, 17 августа, с плохим настроением и хандрой могут столкнуться представители всех знаков Зодиака, но трем из них придется буквально отбиваться от депрессии.

Близнецы

Близнецы, которые в любой ситуации стараются бодриться, но сегодня будут не в силах одолеть хандру, которая может овладеть ими с самого утра. Причем, ничего, что соответствовало бы такому душевному состоянию, в их жизни происходит не будет – это всего лишь влияние энергий Луны.

Лев

Львы, пожалуй, наименее склонный к депрессии знак Зодиака, поэтому их упадническое настроение удивит как окружающих, так и их самих. Не стоит делать трагедию из того, что уже завтра исчезнет без следа – главное, перетерпеть сегодняшний душевный дискомфорт.

Весы

Весы часто впадают в депрессию из-за неверно – как им кажется – принятого решения, последствия которого – опять-таки на их взгляд – окажутся печально-необратимыми. Как первое, так и второе, к счастью, не имеет ничего общего с реальностью, так что нужно держать себя в руках.

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