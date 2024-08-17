Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которым сегодня придется отбиваться от депрессии

Три знака Зодиака, которым сегодня придется отбиваться от депрессии

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда каждый из нас может вступить в конфликт с самим собой, который может продлится не только днями и месяцами, но и годами. Особенно это коснется тех, кто не любит активно сопротивляться жизненным обстоятельствам, а предпочитает, что называется, плыть по течению: такое – наплевательское – отношение к собственной судьбе может стать причиной хандры и даже депрессии. 

Сегодня, 17 августа, с плохим настроением и хандрой могут столкнуться представители всех знаков Зодиака, но трем из них придется буквально отбиваться от депрессии. 

Близнецы

Близнецы, которые в любой ситуации стараются бодриться, но сегодня будут не в силах одолеть хандру, которая может овладеть ими с самого утра. Причем, ничего, что соответствовало бы такому душевному состоянию, в их жизни происходит не будет – это всего лишь влияние энергий Луны. 

 Лев

Львы, пожалуй, наименее склонный к депрессии знак Зодиака, поэтому их упадническое настроение удивит как окружающих, так и их самих. Не стоит делать трагедию из того, что уже завтра исчезнет без следа – главное, перетерпеть сегодняшний душевный дискомфорт. 

Весы 

Весы часто впадают в депрессию из-за неверно – как им кажется – принятого решения, последствия которого – опять-таки на их взгляд – окажутся печально-необратимыми. Как первое, так и второе, к счастью, не имеет ничего общего с реальностью, так что нужно держать себя в руках. 

Читайте также: 

Аэроразведчики СБУ уничтожили уникальные РЛС врага

Аэроразведчики СБУ уничтожили уникальные РЛС врага

Похожие темы:

Следующая публикация