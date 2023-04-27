Три знака Зодиака, которым сегодня придется поставить финальную точку в отношениях

День, когда необходимо признавать свою вину и каяться перед теми, кого – вольно или невольно – обидели. Важно помнить, что признать свои ошибки под силу только очень сильным людям. Слабые будут уверять окружающих – а заодно и самих себя – в том, что все сделали правильно. Велика вероятность того, что люди, в отношениях с которыми не поставлена финальная точка, появятся вновь в вашей жизни. Не стоит откладывать на потом серьезный разговор с ними: нынешний день максимально благоприятен для "закрытия гештальта".

Сегодня, 27 апреля, выяснить отношения с близким человеком желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них придется поставить в них финальную точку.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки легко приспосабливаются к обстоятельствам и с трудом что-то меняют в своей жизни, но сегодня им придется принять важное решение. Отношения с некогда близким им человеком уже давно изжили себя, а для того, чтобы появились новые, необходимо освободить для них место. Если представители знака сделают в этом смысле решительный шаг, их личная жизнь быстро наладится.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, похоже, устали от отношений с человеком, который уже довольно долгое время находится в непосредственной близости. Избежать негативных реакций, которые могут последовать, можно только одним способом: разойтись с миром и хотя бы немного отдохнуть от общения, ограничив себя от людей, претендующих если не на руку, то на сердце представителей знака.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям – особенно те из них, кто запутался в отношениях с двумя партнерами одновременно, придется все-таки сделать выбор в пользу одного из них. Если для самих представителей знака такой треугольник является делом обычным, для других его "вершин" он нежелателен, поэтому необходимо остановиться на одном, расставшись при этом с другим – так будет проще всем.

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