Три знака Зодиака, которым сегодня придется принять важное решение 

День, который астрологи называют временем противостояния добра и зла. Правда, в данном случае два воюющих друг с другом начала еще не вошли в полную силу, как это будет дальше, но делать выбор между светом и тенью, "плюсом" и "минусом" все равно придется. Главное, помнить об ответственности за принятие решений – оно может отразиться на всей последующей жизни.

Сегодня, 16 декабря, важное решение предстоит принять представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оно будет иметь особенно важное значение.

Телец

Тельцы – и они сами хорошо это знают – являются тугодумами, как правило, им довольно трудно бывает принять какое-то – особенно правильное – решение. Сегодня – впрочем, как и в большинстве случаев – звезды рекомендуют им прислушаться к своей интуиции – она подскажет, какой выбор сделать, чтобы впоследствии в нем не пришлось раскаиваться.

Весы

Весы принимают решения очень долго и мучительно, бросаясь из одной крайности в другую, пока, наконец, не достигнут равновесия. Увы, сегодня времени на такую раскачку у представителей знака нет, поэтому для них очень важно определиться с тем, какая "чаша весов" перевесит. Звезды считают, что первое решение окажется самым правильным.

Стрелец

Стрельцы, как правило, принимают решение быстро – без колебаний и раздумий, и эта их неосмотрительность часто играет с ними злую шутку: впоследствии они жалеют о поспешности, но ничего исправить не могут. Сегодня представителям знака рекомендуется хотя бы пару раз "отмерить" и только потом "резать", точнее, решать.

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