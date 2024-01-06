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Три знака Зодиака, которым сегодня придется принять важное решение

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня придется принять важное решение

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День предназначен для начала серьезных проектов, но поскольку на календаре не располагающий к решительным действиям выходной, время идеально подходит для принятия важных ре5шений, которые окажутся значительное влияние если не на всю последующую жизнь, то на значительный ее период. 

Сегодня, 6 января, необходимость принять важное решение может встать перед представителями всех знаков Зодиака, но три из них могут их посредством определить свое будущее на много лет вперед. 

Телец 

Тельцам – особенно тем, кто никак не может признаться в своих чувства любимому человеку – необходимо принять важное решение относительно решительных действий в этом направлении, а заодно и придумать, как обставить этот судьбоносный для них момент. 

Весы 

Весам, давно мечтающим перейти на новое – более перспективное – место работы и получившим соответствующее предложение, не стоит долго раздумывать – нужно, хотя сделать это представителям знака будет и непросто, определиться: либо соглашаться, либо нет. 

Стрелец 

Стрельцам, которые давно подумывают о смене места жительства, пора уже перейти от пассивных намерений к активным: что-либо предпринимать сегодня не стоит, а вот перестать колебаться из стороны в сторону принять, наконец. Окончательное решение не только можно, но и нужно. 

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Дата публикации
Просмотры
254
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