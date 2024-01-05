Три знака Зодиака, которым сегодня придется противостоять неуемному аппетиту

День искушений во всех сферах нашей жизни, когда очень легко пойти на поводу у своих слабостей, о чем впоследствии придется серьезно пожалеть. Обольщения могут быть самыми разными – от неожиданно возникшего желания высказать окружающим все, что мы о них думаем, до тяги потратить все имеющиеся в наличии деньги, но особенно важно не потакать своему аппетиту.

Сегодня, 5 января, соблазны будут преследовать представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно противостоять неизвестно откуда взявшемуся аппетиту.

Телец

Тельцы, которые очень любят вкусно поесть, могут перейти все возможные границы, буквально сметая все, что найдут на кухне – в шкафах и холодильнике. Результатом – по понятым причинам – станет ухудшение самочувствия, чего никак не стоит допускать.

Дева

Девы, которые следят за своей фигурой, а потому не позволяют себе даже маленького кусочка вредных продуктов, сегодня могут, что называется "слететь с катушек" и начать есть все без разбора. Не стоит забывать о том, что все съеденное в это время надолго отложится на животе и бедрах.

Козерог

Козероги, которым зачастую все равно, что стоит у них на столе – главное, чтобы они могли получить чувство сытости, сегодня и вовсе перестанут обращать внимание на то, что они едят. Стоит ли говорить о том, что в итоге они просто "забьют" организм токсинами и шлаками.

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