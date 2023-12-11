Три знака Зодиака, которым сегодня придется спуститься с небес на землю

День, когда – хотим мы того или нет – приходится отказывается от иллюзий в пользу реальности, то есть, образно говоря, спуститься с небес на землю. Мечты, которые были уместны в минувшие выходные, нужно – как и полагается в начале рабочей недели – отодвинуть в сторону, занявшись пусть и не такими интересными, но важными и практичными земными делами.

Сегодня, 11 декабря, спуститься с небес на землю необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно вспомнить о повседневных – земных – делах.

Близнецы

Близнецы – в силу присущей им двойственности – всегда колеблются между двумя началами, в данном случае речь идет о фантазиях и реальности. Увы, сегодня планы, вытроенные ими в мечтах, натолкнутся на реальность, которая с ними категорически не совпадет, но впоследствии окажется все к лучшему.

Козерог

Козероги не склонны к фантазиям, но мечтать им никто не запретит. Правда, как правило, это касается важных для них рабочих моментов. Сегодня представители знак поймут, что проект, на который они нацелились, им вряд ли удастся получить, так что нужно сосредоточиться на тех, которыми они уже занимаются.

Рыбы

Рыбы являются главными мечтателями Зодиака, что, впрочем, не мешает им быть и довольно практичными. Сегодня им нужно будет продемонстрировать свое умение переключаться с любовных грез, в "компании" которых они провели выходные, на рутинные дела – за них их никто не сделает.

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