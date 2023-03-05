Три знака Зодиака, которым сегодня придется столкнуться с эмоциональными качелями

Мощная космическая энергетика нынешнего дня, если не потратить ее на по-настоящему важные дела, может не лучшим образом повлиять на психологическое состояние человека. Вместо отдыха, который нужен нам в выходной день, нам придется столкнуться с эмоциональными качелями, поэтому нужно придумать, как минимизировать их влияние.

Сегодня, 5 марта, с эмоциональными качелями могут столкнуться представители всех знаков Зодиака, но на три из них они могут повлиять особенно сильно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы дольше других могут выдерживать колебания своего настроения, но уж если они сорвутся, то это может привести к поистине сокрушительным – как я прямом, так и в переносном смысле – последствиям. Как этого избежать? Лучше всего обратиться к кому-то из близких – к тому, кто умеет успокоить представителей знака и удержать их в рамках приличий, они смогут "укротить" их успокаивающими разговорами.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, которые болезненно воспринимают перепады настроения от позитивного к негативному и обратно, звезды рекомендуют заняться чем-нибудь общественно полезным – например, испечь пирог для воскресного семейного чаепития. При этом им необходимо выбрать новый рецепт, который позволит сосредоточиться на процессе выпечки, а ее аромат будет удерживать настроение в позитивном состоянии.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы смогут избавиться от колебаний своего настроения при помощи… рукоделия: монотонная работа не только успокоит представителей знака, но и порадует их. Дело в том, что они очень трепетно относятся к своему дому, который оформляют изысканно, используя сами разные, но неизменно уникальные вещи. А сегодня им как раз удастся создать нечто подобное своими руками.

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