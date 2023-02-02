Три знака Зодиака, которым сегодня придется вернуться к решению старой проблемы

День, когда в нашу жизнь – хотим мы того или нет – вторгается прошлое. Одним оно дает возможность предаться приятным – или не очень – воспоминаниям, другим приносит встречу с людьми, которых они давно не видели, а третьи возвращаются к делам, о которых они уже и думать забыли. В это время такая встреча с былым может быть связана со старой проблемой, которая в свое время была отложена на потом, но никуда при этом не делась – ее все равно надо решать.

Сегодня, 2 февраля, вернуться к старой проблеме так или иначе придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них непременно нужно будет ее решить.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы абсолютно уверены, что решать проблемы – не барское дело, поэтому особам королевской крови, каковыми они себя считают, не стоит этим заниматься. Сегодня представителям знака придется переменить свое мнение, поскольку решить старый, наболевший вопрос смогут только они. Впрочем, в результате им удастся извлечь из произошедшего пользу, подняв свой профессиональный авторитет.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, которые до последнего отказывались решать некую бытовую проблему, придется наконец-то это сделать, поскольку без этого их дальнейшее проживание в собственном доме окажется как минимум некомфортным, а как максимум – невозможным, так что придется заняться ремонтом – хотя бы косметическим. Кстати, справившись с задачей, представители знака удивятся, насколько все легко получилось.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы "славятся" тем, что постоянно откладывают свои проблемы на неопределенные время, причем чем они неприятнее, тем дальше представители знака норовят ее задвинуть. Сегодня этот номер у них не пройдет: им придется расставить точки над "и" в отношениях с человеком, статус которого в их глазах до сих пор не определен, и либо приблизить его к себе, либо окончательно удалить из круга общения.

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