Три знака Зодиака, которым сегодня придется выбирать между добром и злом

Один из самых неблагоприятных и неоднозначных дней лунного месяца, в течение которого космические энергии будут менять знак с "плюса" на "минус", и так – несколько раз. Неудивительно, что у многих из нас может случиться головокружение и потеря ориентации – в моральном смысле этого слова. Выбирая в это время между добром и злом, важно не ошибиться – это может дорого стоит.

Сегодня, 29 сентября, выбирать между добром и злом придется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них принятие такого решения будет обязательным.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы ради достижения своей цели способны если не на все, то на многое – если ставки особенно высоки, они готовы попрать моральные нормы, которые мешают им получить желаемое. Сегодня соблазн выбрать зло будут особенно сильным: казалось бы, это так просто – один шаг и заветный результат достигнут. Но стоит помнить о бумеранге – зло, сделанное другому, быстро вернется обратно.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам определиться с тем, что они хотят, будет крайне сложно: представители этого знака, пытаясь обрести душевное равновесие, большую часть жизни проводят в колебаниях. Сегодняшний день не станет исключением – им трудно будет понять, как именно поступить – с точки зрения добра или с позиции зла. Выбрав последнее, они обязательно пожалеют о своем решении.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, как правило, не приходится выбирать, на какой стороне они находятся – добра или зла, поскольку – так уж они устроены – всегда выбирают первое. Но сегодня обстоятельства могут сложиться таким образом, что они, образно говоря, перепутают черное и белое, поэтому представителям знака необходимо очень ответственно подходить к принятию любого решения, чтобы впоследствии о нем не пожалеть.

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