Три знака Зодиака, которым сегодня придется выбирать между добром и злом

Нынешний день не самый простой в лунном календаре: обстоятельства будут складываться таким образом, что каждому из нас придется делать выбор между добром и злом. Ответственность за него не удастся переложить на чужие плечи – отвечать в любом случае придется самостоятельно, поэтому над вариантами необходимо хорошо подумать.

Сегодня, 23 февраля, выбирать между добром и злом придется всем знакам Зодиака, но перед тремя из них он встанет особенно остро.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, несмотря на свойственную им слоновью злопамятность, ребята добрые. Именно поэтому необходимость выбирать между двумя крайностями – со знаком минус и плюс – окажется для них сложной, особенно если учесть, что зло им преподнесут как единственный способ сделать кому-то доброю. Главное для них в этой ситуации – разобраться, что к чему, и не совершить ошибки.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам свойственно колебаться – именно таким образом они обретают душевное равновесие. Но сегодня звезды поставят их перед сложным выбором: зло может оказаться куда привлекательнее добра, поэтому чаша условных "весов" будет значительно перевешивать в его сторону. Тем не менее представители знака смогут взять себя в руки и сделать единственно правильный выбор.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы часто путают понятия добра и зла, поэтому неудивительно, что сегодня они легко могут принять одно за другое и совершить ошибку, о которой впоследствии пожалеют. Впрочем, избежать ее несложно – достаточно будет подумать о том, к каким последствиям приведет тот или иной выбор. Для представителей знака, которые живут чувствами, такой подход окажется сложным, но возможным.

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