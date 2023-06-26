Три знака Зодиака, которым сегодня придется выполнить данные ранее обещания

Нынешний день – первый в списке темных дней лунного календаря. Астрологи называют его демоническим, поскольку люди – даже самые спокойные и миролюбивые – как будто бы одержимы бесами: они становятся грубыми, злыми, конфликтными и скандальными. Это также время проработки кармы, когда нужно отвечать за совершенные ранее поступки, в данном случае – за данные когда-то, но невыполненные обещания.

Сегодня, 26 июня, выполнить данные ранее обещания придется представителям всех знаков Зодиака, но три из них никак не смогут этого избежать.

Огненные Овны (21.03 – 20.04) – настоящие хозяева своего слова: они легко его дают, а потом также легко его забирают. Но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что отыграть назад им никоим образом не удастся, поскольку человек, которому они что-то пообещали, потребует заплатить по счетам. Делать нечего – придется выполнять обещание, а заодно и сделать выводы на будущее: не уверен – не обещай.

Обязательные Скорпионы (24.10 – 22.11) не выполнили данное ими кому-то обещание не из необязательности и не потому, что забыли, просто обстоятельства в этом смысле сложились для них не самым благоприятным образом. Тем не менее груз обязанности все время будет омрачать их хорошее настроение, поэтому они – без всякого давления со стороны – сами решат уладить ситуацию, и им это удастся.

Добродушные Стрельцы (23.11 – 21.12) не выполнили свое обещание потому, что – как ни банально это прозвучит – просто позабыли о нем. Что произойдет сегодня – сами они спохватятся, что дали слово, или им напомнят о нем – неважно, главное, что они сделают все так, как обещали. Правда, это не значит, что в следующий раз они снова кого-то не обнадежат, а потом об этом не забудут.

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