Три знака Зодиака, которым сегодня придется забыть о наступающем празднике

День, когда перемены настойчиво вторгаются в нашу жизнь, совершенно не интересуясь, хотим мы того или нет. Без преувеличения можно сказать, что сегодня – накануне Нового года – мало кому захочется заниматься чем-нибудь, кроме предпраздничных хлопот. Но, похоже, многим из нас звезды выбора не оставят – мы будет вынуждены принимать важные решения и заниматься серьезными делами, особенно если они будут касаться профессиональной деятельности.

Сегодня, 30 декабря, посвятить день профессиональным хлопотам придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них придется – разумеется, на время – и вовсе забыть о приближающемся празднике.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которые твердо решили, что никакие обстоятельства неопределимой силы не смогут испортить им праздник, тем не менее, все-таки придется немного с ним повременить. Велика вероятность получения ими срочного заказа, отказаться от которого было бы глупо и обидно, поскольку он, помимо прочего, подразумевает еще и приличное вознаграждение.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы так торопились закрыть все профессиональные вопросы до праздника, что, скорее всего, где-то прозевали серьезную ошибку, на которую им сегодня укажет их начальство. Впрочем, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд: им вполне хватит времени для того, чтобы все исправить и встретить Новый год пусть и в скромной обстановке, но – с чувством выполненного долга.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги за собой никаких грехов – особенно профессионального свойства – не чувствуют, они все сделали и сдали вовремя, но это не значит, что их коллеги поступили так же. Ну а поскольку за чужую недоработку часто отвечает весь коллектив, вполне возможно, что начальство заставит работать всех. В этой ситуации желательно не злиться на лоботрясов, а как можно быстрее закрыть свой участок работы.

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