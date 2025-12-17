Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно принимать происходящее близко к сердцу

Гороскоп / © Credits

Реклама

Если учесть, что энергетика любого человека в это время стремится к нулю, станет понятна опасность любых переживаний.

Сегодня, 17 декабря, принимать события близко к сердцу нежелательно всем знакам Зодиака, но трем из них необходимо категорически отказаться от переживаний.

Телец

Тельцам настоятельно рекомендуется не реагировать на провокации, которые могут устраивать им как близкие, так и совершенно незнакомые люди. Пойдя у них на поводу, представители знака рискуют сначала прийти в бешенство, а затем дойти до полной потери моральных и физических сил.

Реклама

Близнецы

Близнецам звезды настоятельно рекомендуют не волноваться, поскольку именно сегодня любые переживания будут отнимать у них энергию, необходимую для жизни и работы. Единственный выход из ситуации — держать себя в руках и переключить внимание на приятные занятия.

Козерог

Козерогов любые волнения могут выбить из колеи, в то время как для дела им важно настроиться на рабочую волну, тогда они смогут успешно действовать Но стоит им начать переживать по любому поводу, как рабочий график нарушается и далеко не все планы удается воплотить в жизнь.

Читайте также: