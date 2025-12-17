- Дата публикации
Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно принимать происходящее близко к сердцу
День, из-за напряженного и неустойчивого эмоционального фона не рекомендуется принимать близкого к сердцу происходящие в это время события — изменить ситуацию не удастся, а сил и нервов придется потратить очень много.
Если учесть, что энергетика любого человека в это время стремится к нулю, станет понятна опасность любых переживаний.
Сегодня, 17 декабря, принимать события близко к сердцу нежелательно всем знакам Зодиака, но трем из них необходимо категорически отказаться от переживаний.
Телец
Тельцам настоятельно рекомендуется не реагировать на провокации, которые могут устраивать им как близкие, так и совершенно незнакомые люди. Пойдя у них на поводу, представители знака рискуют сначала прийти в бешенство, а затем дойти до полной потери моральных и физических сил.
Близнецы
Близнецам звезды настоятельно рекомендуют не волноваться, поскольку именно сегодня любые переживания будут отнимать у них энергию, необходимую для жизни и работы. Единственный выход из ситуации — держать себя в руках и переключить внимание на приятные занятия.
Козерог
Козерогов любые волнения могут выбить из колеи, в то время как для дела им важно настроиться на рабочую волну, тогда они смогут успешно действовать Но стоит им начать переживать по любому поводу, как рабочий график нарушается и далеко не все планы удается воплотить в жизнь.
Таро на неделю 15-21 декабря 2025 года: сила воли, гармония и новые открытия