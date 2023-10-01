Три знака Зодиака, которым сегодня противопоказан алкоголь

День, когда космические энергии освобождают людей от груза ежедневных проблем и раскрепощают их. Однако именно эта свобода и раскрепощенность может сыграть с человеком злую шутку, особенно если его состояние будет подкреплено алкоголем.

Сегодня, 1 октября, от алкоголя нужно отказаться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них он противопоказан.

Телец

Тельцы – люди терпеливые и сдержанные, но стоит им выйти из себя, как окружающим остается только удивляться тому, что эти тихие люди способны на такие бурные чувства! Сегодня они могут разойтись не на шутку, особенно под влиянием алкоголя, который уберет сдерживающие их обычно «тормоза».

Весы

Весы – прирожденные дипломаты, которые могут найти общий язык с любым собеседником, а также умеют держать язык за зубами и хранить чужие секреты. Но сегодня – под влиянием алкоголя – на них может напасть болтливость, под влиянием которой они выдадут все известные им тайны – от своих до чужих.

Стрелец

Стрельцы, которых и в более спокойные для них дни, не назовешь особами рассудительными, на этот раз превзойдут сами себя, если, конечно, не возьмут себя в руки и не откажутся от возлияний. Дело в том, что именно алкоголь может довести их до состояния, когда они наговорят массу неприятных вещей окружающим.

Читайте также: