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Три знака Зодиака, которым сегодня противопоказаны любые стимуляторы
Нынешний день — один из самых непростых во всем лунном календаре. В такое время мы становимся слабыми — как в моральном, так и в физическом отношении, страдаем от заниженной самооценки, окружающий нас мир видим в черном свете и не испиваем желания чем-либо заниматься.
Лучим способом поднять боевой дух многие считают употребление стимуляторов — например, алкоголь, кофе и сигареты, но звезды не советуют ими злоупотреблять.
Сегодня, 17 апреля, злоупотреблять разного рода стимуляторами не рекомендуется представителями всех знаков Зодиака, но трем из них они и вовсе противопоказаны.
Телец
Тельцы совсем не против выпить стаканчик вина на ночь, и этого никто не может им запретить, а вот от более серьезной дозы, да еще и среди дня им лучше отказаться. В результате они могут потерять контроль над своим поведением и сделать то, о чем впоследствии пожалеют.
Дева
Девам, которые решат вспомнить прошлое и погрустить из-за того, что давно прошло, может показаться, что в сигаретном дыму их страдания будут выглядеть более романтичными. Звезды спешат их разочаровать: скорее всего, все будет выглядеть наоборот — то есть, совсем непривлекательно.
Козерог
Козерогам, которые решат, что именно сегодня должны завершить начатый ими накануне проект, категорически не рекомендуется «подстегивать» свою работоспособности при помощи лошадиной дозы кофе — ничего кроме подскочившего давления и усиленного сердцебиения они не получат.
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