Три знака Зодиака, которым сегодня рекомендуется сохранять душевное спокойствие

День умеренной и умиротворяющей энергетики, которую не стоит нарушать энергетическими всплесками – результат может оказаться непредсказуемым. Не рекомендуется качать права, вести разговоры на повышенных тонах, ссориться и скандалить – добиться желаемого результата все равно не удастся, а нарушить внутреннюю и внешнюю гармонию можно будет легко.
Сегодня, 29 ноября, сохранять душевное спокойствие рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оно будет жизненно необходимо
Овен (21.03 – 20.04)
Овны принадлежат к тем представителям Зодиака, которым покой только снится: они в любой ситуации найдут из-за чего поволноваться. Зачастую это идет им на пользу, но только не в этот день: сегодня, попав под власть эмоций, они не смогут сосредоточиться на выполняемом задании, а это чревато его полным провалом. Поэтому, хотят они того или нет, но им придется держать себя в спокойном состоянии духа.
Лев (23.07 – 21.08)
Львов легко вывести из себя, надавив на их самолюбие: поскольку оно является больным местом представителей знака, ими в этот момент легко можно манипулировать. Чтобы сегодня ничего подобного не произошло, сегодня для них важно не дать провокаторам ни малейшего шанса подчинить их волю своей, в противном случае они могут совершить поступок, о котором впоследствии будут жалеть.
Весы (24.09 – 23.10)
Весы славятся своей уравновешенностью, но иногда проходит довольно много времени, прежде чем они ее обретут, а до этого их может "бросать" из стороны в стороны. И каких дел они могут натворить, находясь под влиянием эмоций, неизвестно никому, в том числе и им самим. Стало быть, сегодня представителям знака необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы не пасть жертвой собственной нервозности.
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