Три знака Зодиака, которым сегодня рекомендуется взять отгул

День светлой энергетики и гармонии, который не подходит для серьезной работы – успеха в профессиональных делах все равно достичь не удастся. Лучше всего взять отгул и посвятить время хлопотам по дому – особенно тем, кто в силу занятости, давно не уделял ему внимания.
Сегодня, 30 августа, взять отгул – разумеется, если есть такая возможность в середине недели – желательно всем знака Зодиака, но трем из них настоятельно рекомендуется это сделать.
Овен (21.03 – 20.04)
Овнам, которые намерены с энтузиазмом взяться за рабочие дела, звезды советуют отказаться от их грандиозных планов: они, увы, серьезных результатов не достигнут. Жаль тратить силы на заведомо невыполнимые задачи, поэтому лучше заняться своим домом, тем более что в последнее время у представителей знака не доходят до него руки.
Рак (22.06 – 22.07)
Ракам, для которых смысл жизни – дом и семья, сегодня необходимо посвятить максимум времени и внимания близким людям. Лучше всего – провести вечер в романтической обстановке, но для этого надо потратить как минимум полдня подготовке и организации. Поэтому нужно отказаться от работы – у них есть более важные и приятные дела.
Водолей (21.01 – 18.02)
Водолеи, которым «где бы ни работать, лишь бы ни работать», с большой радостью перейдут в режим выходного дня. Освободившееся время представители знака потратят на приятные занятия – отдых, чтение художественной литературы, просмотр хороших фильмов, главное сейчас –т отказаться от профессиональной деятельности.
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