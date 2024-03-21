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Три знака Зодиака, которым сегодня рекомендуется загадывать желания

Три знака Зодиака, которым сегодня рекомендуется загадывать желания

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день считается неудачным для разных – прежде всего, профессиональных – дел, поэтому те из них, что представляет собой серьезную важность, лучше отложить хотя бы на завтра. А вот мысленная работа принесет несомненную пользу, особенно если она касается планирования будущего. 

Сегодня, 21 марта, планировать свое будущее можно – и нужно – представителям всех знаков Зодиака, но трем и них рекомендуются загадывать желания – они обязательно сбудутся. 

Рак 

Раки охотно верят любым обещаниям, которые им дают люди и звезды: охотно гадают, обращают внимание на приметы и пойдут куда угодно за человеком, который скажет, что исполнит их желание. Но сегодня ни к кому обращаться не нужно: представители знака сами могут стать кузнецами своего счастья, если загадают правильное желание. 

Скорпион

Скорпионы – самый мистический знак Зодиака, поэтому ничего удивительного в исполнении желаний не видят – в их жизни такое бывает если и не часто, то время от времени – точно. Сегодня им стоит подумать о том, чего они хотят больше всего, и загадать именно это – несколько их намерений Вселенная вряд ли потянет. 

Козерог

Козероги в мистику и эзотерику не верят, они считают, что любые чудеса – дело рук самого человека, поэтому им особенно важно убедиться в том, что это не так. Загадав желание сегодня, они очень быстро увидят, как оно исполняется. Этот факт их не только удивит, но и обрадует, к тому же, в следующий раз они не будут так категоричны. 

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